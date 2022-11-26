بايدن: ملتزمون بدعم أوكرانيا ووحدة أراضيها

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، بتخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

ووفقًا للبيان: "منح بايدن وزارة الخارجية الأمريكية السلطة لتخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار من المنتجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية والتدريب العسكرى لمساعدة أوكرانيا".

ووفقا للبنتاجون، فمن المقرر أن تشمل الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ذخيرة لأنظمة "هيمارس" وأنظمة NASAMS المضادة للطائرات.

كما تشمل الحزمة الجديدة 150 مدفعًا رشاشًا ثقيلاً مع مناظير حرارية خاصة، وستشمل أيضا ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، و200 طلقة مدفعية عيار 155 ملم دقيقة التوجيه، و10000 قذيفة هاون من عيار 120 ملم، وأكثر من 20 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.