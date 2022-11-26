جدة - نرمين السيد - وكان بايدن أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، بتخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.
ووفقًا للبيان: "منح بايدن وزارة الخارجية الأمريكية السلطة لتخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار من المنتجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية والتدريب العسكرى لمساعدة أوكرانيا".
ووفقا للبنتاجون، فمن المقرر أن تشمل الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ذخيرة لأنظمة "هيمارس" وأنظمة NASAMS المضادة للطائرات.
كما تشمل الحزمة الجديدة 150 مدفعًا رشاشًا ثقيلاً مع مناظير حرارية خاصة، وستشمل أيضا ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، و200 طلقة مدفعية عيار 155 ملم دقيقة التوجيه، و10000 قذيفة هاون من عيار 120 ملم، وأكثر من 20 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: ملتزمون بدعم أوكرانيا ووحدة أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.