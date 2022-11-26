موسكو: تدمير مستودع لأنظمة «هيمارس» الأمريكية فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، قالت الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوى التابعة لها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية فى خيرسون، وتدمير مستودع ذخائر لراجمات هيمارس الأمريكية.
كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صد محاولة هجوم للقوات الأوكرانية فى بلدة نوفوسيلوفسكى على محور كوبيانسك، لافتة إلى أن صد الهجوم أدى إلى القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيا.
كما أعلنت موسكو أن الجيش الروسى تصدى لهجمات لقوات أوكرانية فى 3 مناطق على محور دونيتسك، نجم عنها القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا.
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