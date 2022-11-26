رؤساء حكومات أوكرانيا وبولندا وليتوانيا يوقعون بيانا لانضمام كييف للناتو

جدة - نرمين السيد - وقع رؤساء وزراء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا حول تكثيف عملية المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وتعزيز المساعدة لأوكرانيا، ودعم بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.





وقال رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال- فى كلمة أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - "أرحب اليوم فى كييف برئيسى حكومتى ليتوانيا وبولندا، إنجريدا سيمونيتى وماتيوز موراوسكى، وقد ناقشنا القضايا والتحديات الحالية ووقعنا أيضًا على بيان مشترك اتفقنا فيه على عدد من مواقفنا بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ونقاش الأمر فى قمة الحلف المرتقبة عام 2023 فى فيلنيوس.

وشدد البيان على أهمية زيادة تعزيز المساعدة العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، والإسهام فى إعادة الإعمار، ودعم بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى فور اعتماد المفوضية الأوروبية للتقييم الإيجابى بشأن تنفيذ التوصيات المتعلقة بطلب العضوية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.