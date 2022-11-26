تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 11 شخصا من الغرق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان - إنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بنابل من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا تونسيا. من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطنى بمنطقة بوش تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة.

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