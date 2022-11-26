العالم اليوم - بث مباشر.. السعودية (صفر) بولندا (صفر)

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 03:26 مساءً - انطلقت مباراة السعودية وبولندا، لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022.

- الدقيقة 19: إنذار على لاعب بولندا أركاديوز ميليك بعد خطأ على عبد محمد البريك. - الدقيقة 15: تدخل قوي من اللاعب ماتي كاش في حق سالم الدوسري والحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجهه. - الدقيقة 12: تسديدة قوية من اللاعب السعودي محمد كنو ويتصدى لها الحارس بصعوبة. - الدقيقة 10: 57 في المئة من الاستحواذ للمنتخب السعودي و43 في المئة لنظيره البولندي. - بدأت المباراة بقوة وشهدت الدقائق الخمس الأولى تكافؤا من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة. فيما يلي تشكيلة المنتخبين: السعودية: حارس المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: سعود عبدالحميد - عبدالإله العمري - علي البليهي - محمد البريك. خط الوسط: سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو. خط الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري. بولندا: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني. خط الدفاع: ماتي كاش - كميل غليك - جاكوب كيويور - بارتوش بيريشينسكي. خط الوسط: غريغورز كريتشوفياك - ياكوب كامينسكي - بيوتر زيلينسكي - سيباستيان شيمانيسكي - نيكولا زاليفسكي خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

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