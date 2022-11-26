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العالم اليوم - بث مباشر.. السعودية (صفر) بولندا (صفر)

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 03:26 مساءً - انطلقت مباراة السعودية وبولندا، لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022.

- الدقيقة 19: إنذار على لاعب بولندا أركاديوز ميليك بعد خطأ على عبد محمد البريك.

- الدقيقة 15: تدخل قوي من اللاعب ماتي كاش في حق سالم الدوسري والحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

- الدقيقة 12: تسديدة قوية من اللاعب السعودي محمد كنو ويتصدى لها الحارس بصعوبة.

- الدقيقة 10: 57 في المئة من الاستحواذ للمنتخب السعودي و43 في المئة لنظيره البولندي.

- بدأت المباراة بقوة وشهدت الدقائق الخمس الأولى تكافؤا من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة.

فيما يلي تشكيلة المنتخبين:

السعودية: حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - عبدالإله العمري - علي البليهي - محمد البريك.

خط الوسط: سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو.

خط الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري - سالم الدوسري.

بولندا: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتي كاش - كميل غليك - جاكوب كيويور - بارتوش بيريشينسكي.

خط الوسط: غريغورز كريتشوفياك - ياكوب كامينسكي - بيوتر زيلينسكي - سيباستيان شيمانيسكي - نيكولا زاليفسكي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بث مباشر.. السعودية (صفر) بولندا (صفر) .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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