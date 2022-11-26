العالم اليوم - رينارد يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي في مباراته أمام بولندا

انتم الان تتابعون خبر رينارد يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي في مباراته أمام بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 03:26 مساءً - أعلن المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي أمام بولندا كالتالي: حارس المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك. خط الوسط: سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو. خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري. واستهل المنتخب السعودي مشواره من كأس العالم بالفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني، فيما تعادل المنتخب البولندي أمام نظيره المكسيكي في الجولة ذاتها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رينارد يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي في مباراته أمام بولندا .. في رعاية الله وحفظة