العالم اليوم - مشجع يعلن تحدي حضور جميع مباريات مونديال 2022

انتم الان تتابعون خبر مشجع يعلن تحدي حضور جميع مباريات مونديال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 03:26 مساءً - دخل مشجع كرة قدم هولندي تحديا مثيرا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك على حسابه في إنستغرام.

وحتى الآن حضر المشجع الهولندي روبن سلوت، جميع المباريات العشرين في مونديال قطر 2022 شخصيا في الملعب.

ويسعى سلوت لحضور جميع المباريات الـ64 للبطولة وتحقيق رقم قياسي.

وقال على حسابه في إنستغرام "في رحلة تحطيم الأرقام القياسية لحضور كل مباريات كأس العالم هناك (20/64)".

وقال أيضا "تم إنجاز 25%.. أثناء محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لحضور جميع مباريات كأس العالم الـ64!"

بالطبع فإن هذه المباريات التي حضرها، قبل بدء جولة المباريات اليوم السبت، وبالتالي، فإذا حضر المباريات الأربع التي جرت وستجري اليوم، فإن عدد المباريات التي سيحضرها بنهاية اليوم ستصل إلى 24 مباراة.