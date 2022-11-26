العالم اليوم - تقرير: مقتل أكثر من 500 مهاجر أفريقي في اليمن منذ بدء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - قال تقرير أممي إن أكثر من 500 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، قتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير حديث لها عن ضحايا الهجرة غير المشروعة منذ العام 2014، إن "أكثر من 50 ألف شخص حول العالم فقدوا حياتهم أثناء رحلات الهجرة منذ أن بدأ مشروع المهاجرين المفقودين في توثيق الوفيات عام 2014".

وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما لا يقل عن 522 شخصا وصلوا من القرن الأفريقي لقوا حتفهم في اليمن، غالبيتهم بسبب العنف.

وفي مارس من العام الماضي قتل وأصيب المئات من المهاجرين الأفارقة في مجزرة حرق ارتكبتها جماعة الحوثي في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء.

وتجبر جماعة الحوثي الآلاف من المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوفها مقابل المال، بالإضافة إلى وفاة العشرات غرقا في البحر في حوادث متكررة اثناء محاولتهم الانتقالي من الساحل الإفريقي إلى شواطئ اليمن.

ويصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن شهريا من أفريقيا، أغلبهم من الصومال وأثيوبيا، حيث أعلنت منظمة الهجرة مؤخراً وصول حوالي 50 ألف مهاجر الى اليمن منذ مطلع العام الجاري.