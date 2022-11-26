العالم اليوم - "ستاندرد آند بورز".. نظرة مستقبلية إيجابية لمملكة البحرين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، السبت، نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تعديل النظرة المستقبلية للبحرين جاء بفضل تحسن المسار المالي للمملكة، وأكدت الوكالة بقاء التصنيف الائتماني عند "+BB".

وذكر تقرير الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصاد البحرين تشير إلى توقعات بأن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.

وبعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية، بحسب "ستاندرد آند بورز".

وأشارت الوكالة إلى وجود احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتقد بأن الدعم سيساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف "BB-" إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.