العالم اليوم - في مباراة المكسيك.. ميسي سيعادل رقم مارادونا القياسي

انتم الان تتابعون خبر في مباراة المكسيك.. ميسي سيعادل رقم مارادونا القياسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - من المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي رقما قياسيا تاريخيا لدييغو مارادونا، وذلك خلال المباراة التي ستجمع، اليوم السبت، المنتخب الأرجنتيني ونظيره المكسيكي في كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، سيلعب اليوم مباراته الـ21 في كأس العالم، ليعادل بذلك الرقم القياسي، الذي سجله مارادونا في مباريات المونديال.

وأضافت أن مارادونا، الذي توفي قبل عامين، شارك في 4 بطولات كأس عالم، مقابل 5 مشاركات لـ"ليو"، الذي يعد اللاعب الأرجنتيني الأكثر خوضا للمباريات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي بمقدوره أيضا، اليوم، معادلة رقم آخر من نصيب "دييغو".

وأبرزت: "في مباراة السعودية، سجل ميسي هدفه السابع في كأس العالم للأرجنتين، وستكون لديه فرصة معادلة رقم مارادونا، خلال مواجهة المكسيك".

وفي حال سجل النجم الأرجنتيني في مرمى المكسيك، فسيعادل بذلك مارادونا وجييرمو ستابيلي، اللذين يعدان ثاني أبرز هدافي الأرجنتين في نهائيات كأس العالم.

ويتصدر هذه القائمة اللاعب غابرييل باتيستوتا بـ10 أهداف، والتي يمكن أن يبلغها ميسي إذا استمرت الأرجنتين في أدوار المونديال المقبلة.