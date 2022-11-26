العالم اليوم - فيديو.. حريق ودخان في الدوحة بالقرب من ملعب لوسيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق ودخان في الدوحة بالقرب من ملعب لوسيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - أعلنت السلطات القطرية أن حريقا اندلع، السبت، في مبنى قيد الإنشاء بمدينة حديثة البناء، من المقرر أن تقام فيها إحدى مباريات كأس العالم في وقت لاحق من اليوم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، والتي تستضيف مباريات عدة للمونديال، بما في ذلك مباراة الأرجنتين والمكسيك التي تقام في وقت متأخر من اليوم السبت.

كان الحريق على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من ملعب لوسيل، أطلق الدخان دخانا أسود كثيفا في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.