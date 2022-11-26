الدفاع البريطانية: روسيا تستخدم صواريخ نزعت منها الرؤوس النووية فى أوكرانيا

وفى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا، قالت الوزارة إن الصور أظهرت حطام صاروخ كروز من طراز "إيه إس-15" تم إسقاطه على ما يبدو، وهو صاروخ صمم فى الثمانينيات لحمل الرؤوس النووية حصراً، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأضافت أنه على الرغم من أن استخدام هذه الصواريخ سيستمر فى إحداث بعض الأضرار، فإنه "من غير المرجح أن يحقق تأثيرات يُعول عليها ضد الأهداف المقصودة".
واعتبرت الدفاع البريطانية أنه "من شبه المؤكد أن روسيا تأمل فى أن تعمل هذه الصواريخ كشراك خداعية، وأن تشتت الدفاعات الجوية الأوكرانية".
واعتبر التحديث الاستخباراتى البريطانى أنه "مهما كانت نية روسيا، فإن هذا الاستخدام المرتجل يسلط الضوء على مستوى نفاد مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى".
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