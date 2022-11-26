الطاقة الذرية: استهداف محطة زابوريجيا قد يؤدى لتأثير مماثل للقنبلة القذرة

جدة - نرمين السيد - وقال تشوداكوف - فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "استهداف منشأة تخزين الوقود المستهلك لمحطة زابوريجيا؛ قد يؤدى لتأثير مماثل للقنبلة القذرة".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، قد أعلن تنشيط الجهود لإنشاء منطقة لحماية الأمن النووى حول محطة زابوريجيا بعد سلسلة الغارات التى استهدفتها نهاية الأسبوع الماضى.

من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية للامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.