وزيرا خارجية الإمارات والصومال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الصومالى أبشر عمر جامع، اليوم السبت، فى أبوظبى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.





كما ناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، مؤكدا على العلاقات الأخوية التى تجمع بين البلدين والحرص على تعزيز مسارات التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود السلام والاستقرار والتنمية فى الصومال. من جانبه، أكد أبشر عمر جامع تقديره لدعم دولة الإمارات المستمر للصومال وشعبه معربا عن تمنياته للدولة دوام التقدم والازدهار. كما أكد تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات فى المجالات كافة، مشيدًا بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

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