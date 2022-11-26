العالم اليوم - روسيا تزيل رؤوسا نووية من صواريخ تستهدف أوكرانيا.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر روسيا تزيل رؤوسا نووية من صواريخ تستهدف أوكرانيا.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن روسيا "غالبا ما تزيل رؤوسا نووية من صواريخ كروز نووية متقدمة، وتطلقها على أوكرانيا".

وقالت وزارة الدفاع إن "صورا مفتوحة المصدر، تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا، يبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي".

وأضافت أنه "يجري على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية". ومثل هذا نظام سيحدث دمارا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك.

وأشارت الوزارة في نشرتها اليومية للمخابرات، المنشورة على تويتر، إلى أنه "من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة ضد الأهداف".

وقالت: "أيا كان هدف روسيا، فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى". وفق ما ذكرت وكالة رويترز.