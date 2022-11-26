أمير قطر يقيم حفل استقبال للملك وولي العهد وقادة دول في افتتاح كأس العالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 26 نوفمبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- أقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر البلاد حفل استقبال، لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود المشاركين في افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، في استاد البيت مساء اليوم.

و حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وكما حضره جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

كما حضر حفل الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ممثل جلالة سلطان عمان وزير الثقافة والرياضة والشباب، ودولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال بالجمهورية اللبنانية.

وحضر الاستقبال أيضا فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وسعادة السيد الفريدو بوريرو نائب رئيس جمهورية الإكوادور، وسعادة السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وسعادة السيد ايغور ليفيتين مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وسعادة السيد جاغديف دهانكار نائب رئيس جمهورية الهند، وسعادة الدكتورة ديلسي الوينا رودريغيس نائب رئيس جمهورية فنزويلا.

كما حضر الحفل سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتبادل سمو الأمير مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأحاديث حول عدد من الموضوعات لاسيما المتصلة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث رحب بهم سموه في قطر، متمنيا لهم طيب الإقامة، وللمنتخبات المتأهلة التوفيق في البطولة.