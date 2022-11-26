العالم اليوم - بث مباشر.. تونس (صفر -صفر) أستراليا

- تمر 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، ومازالت السيطرة أسترالية، فيما جاءت أخطر الفرص التونسية عن طريق المسيكني (20).

- الدقيقة (11).. مخالفة لفائدة الكنغر الأسترالي، تصدى لها الدفاع التونسي بنجاح.

- شهد الدقائق الخمس الأولى من عمر المباراة سيطرة أسترالية، وقاد "الكنغر" عدة هجمات كان أخطرها تلك التي انتهت بمخالفة على مشارف منقطة الجزاء التونسيي، انبرى لها آران موي في الدقيقة (6)، كان نسور قرطاح في المكان المناسب.

فيما يلي تشكيلة المنتخبين:

تونس:

أيمن دحمان - علي عبدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - ديلان برون - محمد دراجر - عيسى ليدوني - إلياس السخيري - نعيم السليتي - يوسف المساكني (القائد) عصام الجبالي.

أستراليا:

مات رايان - هاري سوتار - كاي رولز - فران كاراتشيتش - عزيز بهيتش - آرون موي - جاكسون إرفاين - رايلي ماكجري - كريج جودوين - ماثيو ليكي - ميتشل ديوك.