العالم اليوم - خامنئي يشيد بتصدي الباسيج للاحتجاجات

انتم الان تتابعون خبر خامنئي يشيد بتصدي الباسيج للاحتجاجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم السبت، بقوات الباسيج على خلفية مواجهتها للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة شابة كردية، أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر الماضي.

وقال خامنئي إن أفراد قوات الباسيج ضحوا بأرواحهم في "أحداث الشغب" التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لدى شرطة الأخلاق.

وكانت قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في مقدمةحملة نفذتها الدولة مستهدفة الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاءالبلاد.

ونقلت رويترز عن المرشد الإيراني في كلمة بثها التلفزيون "ضحوا بأرواحهم لحمايةالشعب من مثيري الشغب".

وتتهم السلطات "أعداء إيران في الخارج وعملائهم" بالتخطيط للاضطرابات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لعدم ارتدائها ملابس لائقة، وفقا للقواعد الصارمة المطبقة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى الجمعة قُتل 448 محتجا منهم 63 طفلا. وأضافت أن 57 من قوات الأمن قتلوا أيضا، فضلا عن اعتقال نحو 18170 شخصا.