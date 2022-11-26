«غازبروم» الروسية: شحن 42.6 مليون متر مكعب غاز لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وكان ممثل غازبروم الروسية كشف، أمس الجمعة، عن أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا، بنحو 42.4 مليون متر مكعب يوميًا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، مضيفا أن أوكرانيا رفضت طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا.

وحسبما نقلت وكالة "تاس" الرووسية، قال ممثل الشركة إن "غازبروم ستنقل الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية بالحجم الذى أكده الجانب الأوكرانى عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 42.4 مليون متر مكعب اعتبارا من 25 نوفمبر الجارى. وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".