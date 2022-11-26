الهند: إسقاط طائرة من دون طيار باكستانية على طول الحدود فى «أمريتسار»

جدة - نرمين السيد - ذكر مسئولون هنود، اليوم السبت، أن قوة أمن الحدود، أسقطت طائرة من دون طيار باكستانية على طول الحدود بين الهند وباكستان فى مدينة "أمريتسار" بولاية "البنجاب" شمال غربى البلاد.





وأوضحت قوة أمن الحدود - حسبما أفادت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الإنجليزية - أن الجنود أطلقوا النار على الطائرة المسيرة بعد أن لاحظوا أنها تتسلل إلى الأراضى الهندية بالقرب من قرية "داوك"، التى تبعد 34 كيلومترا من جنوب شرق مدينة "أمريتسار" مساء أمس الجمعة. وأشار المسئولون؛ إلى أن قوة أمن الحدود تمكنت خلال عملية البحث من انتشال الطائرة فى حالة تدمير جزئى.

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