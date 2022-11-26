رئيس كازاخستان: العلاقات مع روسيا والصين تمثل أولوية لبلادنا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن تصريحات توكاييف جاءت بعد أدائه اليمين الدستورية فى قصر الاستقلال بالعاصمة أستانا. وكانت لجنة الانتخابات المركزية فى كازاخستان قد أعلنت يوم 22 نوفمبر الجارى فوز توكايف بالانتخابات الرئاسية وحصوله على 81.31% من الأصوات.

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