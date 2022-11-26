العراق: مقتل 5 إرهابيين من داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء الركن غالب محمد كمر - فى تصريحات خاصة لقناة "العراقية الإخبارية" - إن "القوات الخاصة تمكنت بالتنسيق مع جهاز المخابرات وطائرات القوات الجوية من قتل 5 إرهابيين والاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة، وذلك بعد تدمير وكر لهم فى كركوك".

بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين خفاجى، إنه تم قتل العديد من الإرهابيين فى مناطق متفرقة بكركوك، مؤكدا الاستمرار فى ملاحقة التنظيمات الإرهابية بالعراق.