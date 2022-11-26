زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزر ماريانا بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، فقد تم تسجيل هزة أرضية بنحو 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وكانت جزر ماريانا فى المحيط الهادئ شهدت زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، فى يوليو الماضى.