جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، فقد تم تسجيل هزة أرضية بنحو 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
وكانت جزر ماريانا فى المحيط الهادئ شهدت زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، فى يوليو الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزر ماريانا بالمحيط الهادئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.