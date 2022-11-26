رئيس بولندا: يمكن إرسال أنظمة صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا دون أطقم الناتو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البولندى أندريه دودا، اليوم السبت، إن دول حلف شمال الأطلسى "ناتو" قد توافق على إرسال أنظمة صواريخ باتريوت أرض - جو من طراز "SAMS" إلى أوكرانيا، ولكن بدون أطقم من جهتها.





وأضاف دودا ـ وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ "سيكون من الجيد أن تكون بطاريات باتريوت بعيدة عن الحدود البولندية لأنها ستحمى حينئذ أراضى بولندا ومواطنينا وجزءًا من أوكرانيا، ولكن إذا لم توافق ألمانيا على نشر الصواريخ بالقرب من أوكرانيا، فسيتعين وقتها أن توضع هذه الأنظمة الدفاعية فى بولندا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تطلب ذلك منذ فترة طويلة، سيوافقون بالتأكيد على شرط نشرها بطريقة تجعل الصواريخ تحمى أيضا دولة من دول الناتو، على سبيل المثال بولندا".

وأفادت "يوكرين فورم" أن ألمانيا عرضت، يوم الإثنين الماضى، على بولندا نشر صواريخ باتريوت على الحدود البولندية الأوكرانية بعد هجوم صاروخى مميت وقع على الأراضى البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وبدورها، عرضت بولندا نشر الأنظمة على الجانب الأوكرانى من الحدود، وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية، كريستين هوفمان، إن الجانب الألمانى يبحث مع حلفائه فى بولندا مبادرة نقل صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.

وشددت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أمس الأول الخميس، على أن استخدام أنظمة الدفاع الجوى للناتو خارج أراضيه يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف.

يأتى ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك إنه يتعين على برلين إرسال صواريخ "باتريوت" مباشرة إلى أوكرانيا بدلا من بولندا.