سيدة موريتانيا الأولى:المرأة بإفريقيا تمثل 70٪ من قيادة التجارة غير الرسمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن السيدة الأولى الموريتانية أوضحت، خلال القمة التحولية للمرأة الإفريقية التى حضرتها بعض السيدات الأول الإفريقيات فى العاصمة النيجرية انيامى، أنه فى إفريقيا جنوب الصحراء، تنتج النساء ما يصل إلى 70٪ من المواد الغذائية لاستهلاك الأسرة وبيعها فى الأسواق المحلية، معتبرة أن هذه الأمثلة القليلة توضح الدور الحاسم للمرأة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا.

واعتبرت سيدة موريتانيا الأولى أن الاقتصاد الرقمى لا يوفر فرصة لزيادة فرص العمل وبيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ فحسب، بل يوفر أيضا الأساس للاعتراف بحقوق الإنسان، وتسريع الوصول إلى الخدمات الأساسية الجيدة، وتحسين الشفافية ومساءلة الحكومات وتعزيز الديمقراطية.

وأضافت أنه يمكن للخدمات الرقمية تحسين جميع مجالات تقديم الخدمات العامة والأساسية، كما يمكن للصحة الإلكترونية أن تزيد من الوصول إلى الرعاية وجودتها من خلال التطبيب عن بعد وأنظمة إدارة معلومات المستشفيات، مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية تمنع ملايين النساء من الوصول إلى التعليم والوظائف والخدمات الأخرى التى لا غنى عنها.