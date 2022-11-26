العالم اليوم - اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، في قصف شنه الحوثيون، أمس الجمعة بطائرة مسيرة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفادت الداخلية اليمنية في بيان، بأن "جنديا في القوات المشتركة قتل إثر هجوم بطيران مسير لمليشيات الحوثي الإرهابية استهدف موقع الجُبّ العسكري بمحافظة الضالع".

وأضافت أن "الاعتداء تسبب في إصابة 3 جنود آخرين بإصابات متفرقة"، موضحة أن حالاتهم الصحية "متوسطة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومساء الأربعاء، أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين من قوات الجيش في هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على "اللواء 23"، التابع لقوات المنطقة العسكرية الأولى في منطقة العلم على بعد 130 كيلومترا من مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت.

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات باستخدام طائرات مسيرة على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط إدانات محلية ودولية.