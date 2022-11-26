اشتعال النيران فى عجلة طائرة شحن إيطالية بمطار ببيروت

جدة - نرمين السيد - شهد مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت، حادثا بسبب اشتعال النيران فى إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية إيطالية بالمطار، حيث تعاملت فرق الإنقاذ والإطفاء بسرعة من الحادث وأخمدت النيران.





وقال وزير الأشغال العامة والنقل فى حكومة تصريف الأعمال الدكتور على حميه، شإن الحادث نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية إيطالية، أثناء تدرجها على الممر المؤدى إلى ساحة الطائرات. وأوضح أن ‏سرعة الاستجابة التى نفذها فريق ‎الإنقاذ والإطفاء فى المطار بالسيطرة سريعا على الحادث يدل على مدى الجهوزية للتعامل مع الحوادث برغم كل الظروف التى يمر بها لبنان.

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