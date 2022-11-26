زيلينسكى يدعو الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة فى مواجهة الأزمة الروسية

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة فى مواجهة الأزمة الروسية المستمرة، واصفًا إياها بأنها "المهمة الأولى" للمنطقة هذا العام.





وحسب شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية، فإن زيلينسكى أثنى فى كلمة عبر الفيديو على "عدم وجود انقسام" بين الأوروبيين فى هذا الصدد، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على ذلك. وتأتى التصريحات فى الوقت الذى قالت فيه وزارة الدفاع البريطانية إنه من المرجح للغاية أن يكون جنود الاحتياط الروس قد تكبدوا خسائر فادحة فى أوكرانيا، بعد شهرين من حشدهم للقتال من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

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