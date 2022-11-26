جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة الأوكرانية، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة أن أول قطار قد نقل 100 شخص من مدينة خيرسون، مضيفة أن القطار يتجه إلى مدينة خميلنيتسكى غربًا.
وتحث السلطات فى خيرسون السكان على مغادرة المدينة التى لا تزال بدون كهرباء خوفًا من القصف والبرودة القاسية فى الشتاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الأوكرانية: عمليات الإجلاء للسكان من مدينة خيرسون الساحلية جارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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