الحكومة الأوكرانية: عمليات الإجلاء للسكان من مدينة خيرسون الساحلية جارية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة الأوكرانية، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة أن أول قطار قد نقل 100 شخص من مدينة خيرسون، مضيفة أن القطار يتجه إلى مدينة خميلنيتسكى غربًا.

وتحث السلطات فى خيرسون السكان على مغادرة المدينة التى لا تزال بدون كهرباء خوفًا من القصف والبرودة القاسية فى الشتاء.