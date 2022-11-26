مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

وأطلق جنود الاحتلال صوب المشاركين فى المسيرة الرصاص المعدنى وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة معدنية، والعشرات بالاختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.
وفى الخليل جنوبا، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى، على نشطاء ضد الاستيطان واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.
وفى محافظة نابلس شمالا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات، التى اندلعت فى بيتا، وقد تم تقديم العلاج لهم ميدانيا.
وقمعت قوات الاحتلال مسيرة فى قرية بيت دجن، شرق نابلس، خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية ضد إقامة بؤرة استيطانية.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين فى المسيرة التى دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلى فى نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضى بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
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