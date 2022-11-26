العالم اليوم - مارتينيز: مواجهة التانغو ضد الأمواج المكسيكية كمباراة نهائية

انتم الان تتابعون خبر مارتينيز: مواجهة التانغو ضد الأمواج المكسيكية كمباراة نهائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - تتطلع الأرجنتين لتعويض هزيمتها المفاجئة 2-1 أمام السعودية في مستهل مشوارها بكأس العالم لكرة القدم في قطر حيث تستعد لمواجهة المكسيك في المجموعة الثالثة في مباراة يجب أن تفوز بها.

كما يأمل الأرجنتينيون في استعادة مكانتهم ضمن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وقال المهاجم لاوتارو مارتينيز في مؤتمر صحفي الجمعة "ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا لأنها ستكشف مدى رغبتنا في المنافسة على لقب كأس العالم.

"كانت ضربة قوية لمعنوياتنا (الخسارة أمام السعودية) لكننا مجموعة قوية ومتحدة للغاية.

"نحن بحاجة إلى التزام الهدوء والتعافي والتفكير فيما هو قادم وهي مباراة المكسيك. لذا علينا التركيز على تحقيق الفوز مهما حدث".

وقال مارتينيز إن الأرجنتين سيطرت على المباراة أمام السعودية ولا تستحق الخسارة بعد أن ألغى الحكم ثلاثة أهداف لها بسبب التسلل.

وستواجه الأرجنتين الآن منافسا يعاني من قلة التهديف والإصابات بعدما تعادلت المكسيك سلبيا في المباراة الأولى أمام بولندا وتجنبت الهزيمة بفضل إنقاذ رائع من الحارس جييرمو أوتشوا لركلة جزاء من روبرت ليفاندوفسكي.

وقال لاوتارو "نحن متفائلون للغاية وأعتقد أننا خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة، بسبب أخطائنا. لقد درسنا منافسنا التالي وأعتقد أننا مستعدون".

وقال المدرب ليونيل سكالوني إن ليونيل ميسي لائق ومستعد للعب على الرغم من التقارير التي تتحدث عن إصابة محتملة في الكاحل وأبدى ثقته في قدرة فريقه على التعافي من الهزيمة في المباراة الافتتاحية.

وقال سكالوني "عندما تتعرض لكبوة عليك أن تنهض. أثق في قدرة فريقي على التعافي.

"لن نغير طريقة لعبنا بسبب الخسارة أمام السعودية. يمكنني إجراء تغيير أو اثنين في التشكيلة لكننا لن نغير طريقتنا.

"هذه المجموعة ستبذل كل ما لديها في أرض الملعب للتعافي من هذه الضربة القوية".