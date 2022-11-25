جدة - نرمين السيد - ورفع المشاركون لافتات كتب عليها أملاك الغائبين لسكانها الأصليين وليس للمستثمرين، واقتلاع وتهويد.. قنبلة موقوتة، وغيرها من الشعارات. وطالب المشاركون إلى تكثيف الفعاليات الاحتجاجية للتصدى لمخططات النقل، وتسليط الضوء على نظام الفصل العنصرى، الذى تسعى حكومة الاحتلال لترسيخه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة احتجاجية فى إسرائيل ضد مُخطط لتهجير 1400 فلسطينى من يافا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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