الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات اتفاقيات نتنياهو مع اليمين المتطرف 

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، من خطورة تداعيات الاتفاقيات التى يوقعها زعيم حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلى الفاشية الإسرائيلية، على ساحة الصراع.





وأضافت الوزارة أن مثل هذه الاتفاقيات التى تمنح صلاحيات للسياسى المتطرف "بن جفير" وأتباعه، فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية تقضى على ما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وجددت الوزارة تحذيرها من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين، خاصة وأن ميليشيات المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما فى تشكيلات عسكرية مختلفة، فى ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وهو ما قد يدفعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة مجددًا، المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية.