العالم اليوم - مونديال قطر.. إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 11:23 مساءً - سقطت إنجلترا رابعة النسخة الأخيرة في فخ التعادل السلبي أمام الولايات المتحدة، على استاد البيت في الخور في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر لكرة القدم.

وفرطت إنجلترا في فرصة تأهلها المبكر لكنها بقيت في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز 2-صفر اليوم أيضا ضمن المجموعة عينها.

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