العالم اليوم - بالتفاصيل.. بيانان من النيابة والجمارك حول قضية منة شلبي

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. بيانان من النيابة والجمارك حول قضية منة شلبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 11:23 مساءً - أصدرت النيابة العامة في مصر، بيانا رسميا حول قضية ضبط الممثلة منة شلبي وبحوزتها مواد وصفتها جمارك مطار القاهرة الدولي بأنها مخدرة.

وقالت النيابة إنها "أمرت بإخلاء سبيل الممثلة بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه" .

وكشفت النيابة إنها: تلقت إخطارًا ظهر الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي، خلال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة".

وحسب النيابة العامة فقد" ورد إليها محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي".

وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وبناء على ما سبق أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات، بحسب ما أكده بيان النيابة.

وفي ذات السياق أصدرت إدارة جمارك مطار القاهرة الدولي، بيانا رسميا فندت فيه الأحراز المضبوطة مع الممثلة منة شلبي، والتي قالت الجمارك إنها تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، وعلى إثرها تمت إحالة الفنانة للتحقيق أمام النيابة العامة.

وتضمن البيان: أن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتابع البيان أنه: في أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر براكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وحسب إدارة جمارك مطار القاهرة: بتفتيش حقائب الراكبة، تبين وجود 6 أكياس بلاستيك مدون عليهم اسم lychee بداخلهم نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراما، و2 كيس بلاستيك مدون عليهما اسم sherb بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مدون عليه اسم cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيس بلاستيك مدون عليه اسم parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات، وكيس بلاستيك مدون عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيس بلاستيك مدون عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما.

وتابعت إدارة الجمارك أن التفتيش أسفر كذلك عن ضبط: 2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين يحويان نبات الماريغوانا المخدر، و 2 علبة كرتونية مدون عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مدون عليهما THC، و3 علب كرتونية مدون عليها stlllzy بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريغوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيكية مدون عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر، وشيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر.

كذلك أسفر التفتيش عن ضبط: علبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية و علبة خضراء اللون مدون عليها smoke sessions ومرسوم عليها علامة نبات الماريغوانا، ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات، وجميع النضبوطات مخبأة وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب.

وحسب البيان قامت الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف بخلاف المضبوطات المذكورة سابقا.

وتضمن البيان أنه: بناء على ما سبق قرر فتحي فوزي، مدير إدارة جمرك مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 255 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتمت إحالة الراكبة للنيابة العامة للتحقيق.

من جانبه قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية المصرية، المحامي شعبان سعيد، لموقع "دوت الخليج" إن الممثلة منة شلبي، خضعت للتحقيق أمام النيابة لعدة ساعات، حتى صدر القرار بإخلاء سبيلها بضمان مالي.