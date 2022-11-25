السلطات التونسية تضبط 7 متسللين للحدود البرية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى بيان اليوم، إنه فى إطار السعى للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة. وتمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات القصرين وجندوبة من ضبط سبعة أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء تعمدوا اجتياز الحدود البرية بشكل غير شرعى.

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