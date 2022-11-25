العالم اليوم - مخابئ الجنود الألمان في الحرب العالمية للبيع بهذا السعر

انتم الان تتابعون خبر مخابئ الجنود الألمان في الحرب العالمية للبيع بهذا السعر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - في واقعة غريبة، تعرض مخابئ عسكرية خاصة استخدمها النازيون، للبيع لمن يريد اقتنائها، مقابل 50 ألف دولار.

ويعرض زوج من المخابئ النازية التي استخدمها الألمان أثناء احتلالهم لجزء من الجزر البريطانية، للبيع في مزاد، مكتملة بالخنادق والمدافع.

وكانت هذه المخابئ في منطقة ألديرني موطنا لعشرين من ضباط وجنود الرايخ الثالث الذين غزوا جزر القنال خلال الحرب العالمية الثانية. وتم بناؤها في وقت ما بين عامي 1942 و1944.

قطعة الأرض الواقعة في الجنوب الغربي من الجزيرة معروضة للبيع مع وكلاء العقارات، الذين قالوا إنها توفر فرصة نادرة لرؤية الحرب العالمية الثانية من منظور ألماني.

وتم غزو جزر القنال من قبل ألمانيا في يونيو 1940.

وفقا للتفاصيل الموجودة على موقع الوكالة التي تعرض المخابئ للبيع: "يمثل هذا الموقع التاريخي المفتوح الأعمال الهجومية الضخمة التي نفذها الألمان أثناء احتلالهم لألدرني خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "تطل المنطقة المطلة على صخرة الغانيت في الجنوب الغربي، وقد تم تطهيرها على نطاق واسع للتو، مما يكشف عن المزيد من المخابئ المترابطة بواسطة الخنادق المفتوحة".

كما تم تنفيذ العمل في فرن الطوب، ومخبأ للمولدات الكهربائية، وملاجئ للذخيرة وملاجئ للأفراد. يضم الموقع أيضا مواضع مدفع ضخمة مثبتة في حفرة خرسانية سداسية يبلغ مداها 22 كم.

وسيبلغ سعر المخابئ الألمانية قرابة 50 ألف دولار.