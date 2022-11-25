العالم اليوم - مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي يسجل سادس أسبوع من المكاسب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أغلق مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية على استقرار، الجمعة، محققا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، إذ عوضت آمال في تراجع وتيرة زيادة معدلات الفائدة عملية بيع واسعة لأسهم الشركات العقارية، بينما تضررت شركات التجزئة بسبب مخاوف من موسم تسوق متباين خلال العطلة.

وسجل المؤشر الأوروبي أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

تحركات الأسهم

انخفض مؤشر شركات التجزئة الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة في يوم "الجمعة السوداء"، الذي يميز بداية موسم التسوق، على خلفية تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتحول الاهتمام إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم.

والمؤشر من بين القطاعات الأسوأ أداء في أوروبا إذ انخفض بنسبة 32 بالمئة خلال العام حتى الآن.

وتراجع مؤشر الأسهم العقارية 0.9 بالمئة بعدما قاد صعود السوق في الجلسة السابقة.

وقادت أسهم شركات الإسكان البريطانية التراجع بعدما أظهر مسح ارتفاع الطلب على استئجار المنازل في بريطانيا في أكتوبر مع تأجيل المشترين المحتملين لأول مرة صفقات الشراء.

إلا أن المؤشر القياسي "ستوكس 600" ارتفع 1.7 بالمئة هذا الأسبوع بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة زيادة معدلات الفائدة وبعدما جاءت نتائج أعمال الشركات أفضل من المتوقع هذا الموسم.

وتراجع سهم كريدي سويس بنسبة 6.6 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب إعلان خطط لزيادة رأس المال وبعدما أظهر تقرير صدر هذا الأسبوع تحقيق نتائج ضعيفة.

وزاد سهم شركة "روكوول" بنسبة 4 بالمئة بعدما رفع "مورغان ستانلي" السعر المستهدف لسهم الشركة الدنماركية.