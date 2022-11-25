رئيس المركز الأوكرانى: نداء للعقلاء لحل أزمة موسكو وكييف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، إن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا، كما أن الأزمة بين الدولتين تحتاج لتدخل عقلاء لإيقافها عبر الحوار الدبلوماسى والمفاوضات، وأن يكون هناك سيناريو جديد يقوم على إعطاء أوكرانيا إمكانية حماية نفسها جوا بالتحديد، لأن التكتيك الجديد لروسيا منذ العاشر من أكتوبر بالهجمات الجوية الشرسة على البنية التحتية للطاقة.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى همام مجاهد عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن بريطانيا عندما تدعم أوكرانيا فى هذا الوضع فهى تدعمها لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التى تستهدف البنية التحتية ومحطات الطاقة. وتابع: "الجميع فى العالم ينشد السلام، إلا أن المشهد يتجه لمزيد من حدة الخلاف والصراع وتتسع الفجوة بين الجانبين، والجانب الأوكرانى مُصر على تحرير أراضيه، وفى المقابل روسيا تصر على استعادة المدن التى ضمتها إليها بل وصرحت بأنها تريد ضم المزيد، ومثل هذه التصريحات تزيد الشعب الأوكرانى تصميمًا لأنه ليس له إلا الدفاع عن نفسه، فروسيا تنوى احتلال الأراضى الأوكرانية بالتدريج، ونأمل أن يكون هناك عقلاء ووسطاء حياديين وأن يجمعوا الأطراف ويقللوا المسافة بين الجانبين بالتدريج".

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