أوكرانيا.. جذب 500 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير

جدة - نرمين السيد - وقال فى اجتماع مجلس الوزراء، قلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنه من المقرر استخدام هذه الأموال لدعم الأشخاص ذوى الدخل المحدود والمشردين داخليا ودفع رواتب المعلمين والأطباء.

وأضاف: "بفضل قرارات الحكومة، ستجذب أوكرانيا 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولى للإنشاء والتعمير .. سنوجه الأموال لدعم ذوى الدخل المحدود والمشردين داخليًا ودفع رواتب المعلمين والأطباء، وأفاد بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار مشروع كبير لدعم النفقات العامة لضمان إدارة عامة مستدامة".

يذكر أن أوكرانيا تنفذ مشروعًا مشتركًا مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لصالح مبادرة النفقات العامة من أجل استمرارية القدرات الإدارية فى أوكرانيا والتى تهدف لسداد نفقات موازنة الدولة لضمان دفع رواتب موظفى الهيئات الحكومية والمؤسسات الممولة من الميزانية فى مجال التعليم وتوفير مدفوعات المعاشات التقاعدية وبرامج معينة للمساعدة الاجتماعية الحكومية ودفع خدمات الرعاية الصحية بموجب برنامج ضمان الرعاية الصحية على المستويين الوطنى والإقليمى.