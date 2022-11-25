العالم اليوم - تباين في أداء المؤشرات الأميركية بآخر تداولات الأسبوع

انتم الان تتابعون خبر تباين في أداء المؤشرات الأميركية بآخر تداولات الأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - تباين أداء المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، الجمعة، إذ يراقب المستثمرون عن كثب أسهم الشركات الرئيسية لتجارة التجزئة مع انطلاق مبيعات "بلاك فرايدي"، والتي تأتي وسط ارتفاع في معدلات التضخم ومخاوف من احتمال حدوث ركود في العام المقبل.

وكان المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" قد أغلق عند أعلى مستوى خلال شهرين ونصف الشهر، الثلاثاء، بعد أن خففت توقعات مبيعات من قبل شركة "بست باي" المخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى موسم تسوق كئيب أثناء العطلة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي بواقع 152.97 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 34347.03 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.14 نقطة تعادل 0.03 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4026.12 نقطة.

كما انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 58.96 نقطة أو بنسبة 0.52 بالمئة إلى 11226.36 في بداية التداولات.

وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت إلى تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من موسم أرباح أفضل مما كان يُخشى، وبعض علامات تباطؤ التضخم وآمال بزيادات أقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.