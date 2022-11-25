الرئيس النمساوى يدعو إلى وقف العنف ضد النساء

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى فى تصريحات له، اليوم الجمعة، بمناسبة إطلاق مبادرة حكومية حقوقية لحماية النساء من العنف إنه يجب علينا جميعًا كمجتمع أن نضمن الحماية والمساعدة لهن وأن نعمل معًا لإنهاء العنف القائم على الجنس إلى الأبد.

ومن جانب آخر، ذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم أنه لا يزال العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا، لافتا إلى أنه لهذا السبب أطلقت وزارة الخارجية مبادرة لوقف العنف تستمر أسبوعين حتى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر المقبل.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق هذه المبادرة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهى منظمة نسائية تابعة للأمم المتحدة وتقوم بحملات من أجل المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء العالم.

وشدد البيان على ضرورة زيادة الوعى بالعنف ضد النساء والفتيات، لافتا إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء فى جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف فى حياتهن، مشيرا إلى أنه يجب أن نواصل جهودنا ونتخذ موقفًا واضحًا ضد العنف ضد النساء والفتيات.

ونوه البيان إلى أن مشكلة الاتجار بالبشر يقع معظم ضحايا من النساء والفتيات الفقيرات، لافتا إلى أن منظمة التعاون الإنمائى النمساوية تشجع المبادرات التى تحمى الفتيات والنساء من العنف والاستغلال الجنسى والتحرش.