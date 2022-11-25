عاجل- الدفاع الروسية تعلن قتل 30 جنديا أوكرانيا بهجوم كوبيانسك

جدة - نرمين السيد - وكانت الدفاع الروسية أعلنت، اليوم، إحباط هجوم أوكرانى فى منطقة دونيتسك، وقتل 100 عنصر من القوات الأوكرانية، وذلك فى أعقاب إعلان سلطات دونيتسك تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات.
وكانت صفارات الإنذار انطلقت فى مقاطعتى زابوريجيا وخيرسون، كما حذرت السلطات الأوكرانية من غارات فى مقاطعة خاركوف، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ومنذ 10 أكتوبر الماضى، تنفذ روسيا ضربات جوية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية، لاسيما محطات الطاقة، ردًا على استهداف جسر شبه جزيرة القرم التى ضمتها إلى أراضيها عام 20014.
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