العالم اليوم - مقتل جندي مغربي في بعثة حفظ سلام بإفريقيا الوسطى

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قتل جندي مغربي من قوة حفظ السلام الدولية، يوم الخميس، في هجوم بجنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ 2013، كما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، من دون أن تحدد المهاجمين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية (...) توفي في أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط" طائرة.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة قوة حفظ السلام في 2014، وهي تضم أكثر من 14 ألف عسكري.

وأوضحت "مينوسكا" أنه تم فتح تحقيق لتحديد "الملابسات الدقيقة" لهذا الهجوم وذكرت بأن "أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب".

وكان آخر الضحايا من الخوذ الزرقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى ثلاثة عسكريين من بنغلادش قتلوا في الرابع من أكتوبر في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غرب البلاد.

واندلعت حرب أهلية في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2013 عندما أطاح متمردو "سيليكا" بالرئيس فرانسوا بوزيزي، فشكل معسكر رئيس الدولة المخلوع ميليشيات "أنتي بالاكا".

وبلغ القتال بين المعسكرين ذروته في 2018 لكن حدة النزاع تراجعت منذ ذلك الحين، واتهمت الأمم المتحدة "أنتي بالاكا" و"سيليكا" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورغم تراجع حدة النزاع إلى حد كبير منذ عام 2018، سيطرت الميليشيات من المعسكرين على أكثر من ثلثي مساحة البلد.