العالم اليوم - لدعم الاقتصاد المتباطئ.. الصين تفرج عن 70 مليار دولار للبنوك

انتم الان تتابعون خبر لدعم الاقتصاد المتباطئ.. الصين تفرج عن 70 مليار دولار للبنوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قالت الصين، الجمعة، إنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، وذلك للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بكوفيد-19.

وأعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الخامس من ديسمبر.

ويأمل البنك المركزي الصيني في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد، ولكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع، أكثر قتامة.

وقال مارك وليامز، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة، إن التخفيض سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني من توسيع نطاق قيود الإغلاق.

وأضاف: "لكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية".

وتعاني الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر.

وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022.

وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.

وشهد الاقتصاد نموا نسبته 3 بالمئة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5 بالمئة.

ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل البلاد نموا للعام بأكمله بما يزيد قليلا فقط عن 3 بالمئة.