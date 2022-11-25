وكيل وزراة البيئة اليمنى: الناقلة صافر قنبلة موقوتة وقد تسبب كارثة إقليمية

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالحكيم راجح، وكيل وزراة البيئة باليمن، أن الناقلة صافر تمثل قنبلة موقوتة، محذرًا من أنها قد تسبب كارثة فى أى لحظة، ليس فى اليمن فقط، وإنما للبحر الأحمر كله والمنطقة بأسرها.





وأضاف عبدالحكيم راجح، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الممكن أن تهدد الناقلة صافر الأمن والسلم العالمى، لا سيما وأن منطقة البحر الأحمر خط دولى للتجارة الدولية لكثير من دول العالم.

وأشار المسؤول اليمنى إلى أن الناقلة أو الخزان صافر تم إنشاؤها فى القرن الماضى فى السبعينات، ودخلت الخدمة كخزان فى عام 1987، وانضمت إلى الفريق اليمنى فى عام 1998، وهى سفينة عملاقة، وتعد ثالث أكبر خزان عائم فى العالم، وسعتها التقديرية أكثر من 3 ملايين برميل نفط، وبها مليون و200 ألف برميل من النفط الخام الخفيف.

وتابع: "النفط يأتي من الحقول اليمنية لإنتاج النفط من محافظة مأرب، وتقريبًا تبعد مناطق الإنتاج 400 كيلو متر عن طريق مناطق جبلية مرتفعة مربوطة بأنبوب ما بين 25 إلى 27 بوصة".

واستطرد: "إلى عام 2015 كان هناك فريق متمرس بمساعدة دولية، وكان يجري صيانته بشكل دائم، لكن في الفترات الأخيرة توقفت عملية الصيانة لهذا الخزان وانقطعت أخباره منذ عام 2015 حتى الآن، ولا أحد يعلم ما الموجود فيه ولم يتم تقييم الخزان بالطرق الفنية المتبعة".

ومنذ عام 2015، ترسو الناقلة صافر، التى يصل عمرها إلى 45 عامًا، بالقرب من ميناء الحديدة الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، وسط مخاوف دولية من تسرب النفط منها، إذ أن ناقلة النفط المتهالكة العالقة قبالة السواحل اليمنية، لا تخضع لأى صيانة منذ 2015، فى حين أنها تحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط خام.