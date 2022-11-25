مراسل «القاهرة الإخبارية»: انتشار الأمراض والجرب بين المهاجرين فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - كشف سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى بروكسل، عن ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا بنسبة 50% عن العام الماضى، لافتًا إلى غرق أكثر من 2200 إنسان، وتحول البحر الأوسط لمقبرة.





وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن مراكز الاستقبال اكتظت، وبات المهاجرون ينامون فى الشوارع، وانتشرت بينهم الأمراض والجرب، مضيفًا أن هناك أزمة سياسية بين باريس وروما بسبب رفض إيطاليا استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر.

وفى رسالته حول اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى لمناقشة ملف الهجرة، اعتبر عطا الله أن هذا الاجتماع هو الأكثر فشلا فى تاريخ الاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد الاوروبى لم ينجح فى تنفيذ ميثاق الهجرة، الذى وضع فى 2020.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية، إلى أن الركيزة الأساسية لميثاق الهجرة الذى وضع فى 2020، هى التقليل من المهاجرين، موضحًا أن الحديث يتركز الآن على ليبيا لأن نصف المهاجرين يأتون من ليبيا، كما يدور الحديث عن إرسال موفد أوروبى على وجه السرعة إلى ليبيا.