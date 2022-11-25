مراسل «القاهرة الإخبارية»: انتشار الأمراض والجرب بين المهاجرين فى أوروبا

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن مراكز الاستقبال اكتظت، وبات المهاجرون ينامون فى الشوارع، وانتشرت بينهم الأمراض والجرب، مضيفًا أن هناك أزمة سياسية بين باريس وروما بسبب رفض إيطاليا استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر.
وفى رسالته حول اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى لمناقشة ملف الهجرة، اعتبر عطا الله أن هذا الاجتماع هو الأكثر فشلا فى تاريخ الاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد الاوروبى لم ينجح فى تنفيذ ميثاق الهجرة، الذى وضع فى 2020.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية، إلى أن الركيزة الأساسية لميثاق الهجرة الذى وضع فى 2020، هى التقليل من المهاجرين، موضحًا أن الحديث يتركز الآن على ليبيا لأن نصف المهاجرين يأتون من ليبيا، كما يدور الحديث عن إرسال موفد أوروبى على وجه السرعة إلى ليبيا.
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