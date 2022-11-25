ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 310
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب إندونيسيا الإثنين الماضي، إلى 310 أشخاص.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الجمعة، عن السلطات الإندونيسية، قولها: إن الكارثة أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1000 شخص، في حين لا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين.
وأضافت: إنه ليس بإمكان أكثر من سبعة آلاف شخص العودة إلى منازلهم حتى الآن.
وكان مركز الزلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر الذي حدث الاثنين الماضي، يقع على بعد 74 كيلومترا جنوب شرق العاصمة جاكارتا، وفي عمق خمس كيلومترات.
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