كوريا الجنوبية: إطلاق سراح ناقلة بترول احتجزها قراصنة قبالة غرب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إطلاق سراح سفينة كورية جنوبية لنقل البترول تقل على متنها كوريان و17 بحارًا إندونيسيًا فى المياه الدولية قبالة غرب إفريقيا، وذلك بعد احتجازها على أيدى قراصنة.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن مسئول فى الخارجية الكورية القول، "إن البحارة الذين كانوا على متن الناقلة، انقطع الاتصال بهم صباح أمس الخميس، فى المياه الدولية على بعد 200 ميل بحرى جنوب أبيدجان فى ساحل العاج. وكان الكوريان الجنوبيان هما القبطان ومهندس السفينة ". وقال المسئول إنهم استأنفوا الاتصال صباح اليوم الجمعة، وتم التأكد من سلامة البحارة، مشيرا إلى أن القراصنة سرقوا البترول المخزن فى الناقلة ودمروا المعدات الداخلية فيها. ومن المخطط أن تعود السفينة إلى ميناء أبيدجان فى ساحل العاج والذى انطلقت منه.

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