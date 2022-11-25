الأمم المتحدة: 15 ولاية فى أوكرانيا واجهت انقطاع الكهرباء والمياه

وأضافت يانس ليركا، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة فى بيان اليوم الجمعة، فى جنيف،أن المكتب الأممى تلقى أمس تقارير تفيد بأن 15 من أصل 24 ولاية فى أوكرانيا واجهت انقطاعا فى الكهرباء وانقطاعا فى المياه.
وأشارت إلى أن فرق الأمم المتحدة فى أوكرانيا ابلغت عن موجة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا تركت ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد بدون كهرباء ولفت الى ان بعض المناطق بما فى ذلك لفيف فى الغرب وزابوريجيا وأوديسا فى الجنوب وتشرنيهيف فى الشمال كانت منفصلة تماما عن الكهرباء فى الوقت الذى لا يزال الكثيرون يعملون على استعادتها.
ونوهت ليركا إلى أن الأمم المتحدة والشركاء يدعمون السلطات هناك بمولدات للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس حيث تم بالفعل تسليم ما يقرب من 400 مولدا كهربائيا من قبل وكالات الأمم المتحدة بينما لاتزال الاف أخرى فى طور الاعداد وذكر أن الحكومة الاوكرانية أقامت الآلاف من نقاط التدفئة فى جميع أنحاء البلاد وان الامم المتحدة تقدم الامدادات الى هذه المرافق حيث يمكن للمواطنين تدفئة منازلهم اذا تم فصلها عن أنظمة التدفئة أو الكهرباء.
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